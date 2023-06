Die Unterolberndorfer Zwergerlvilla bekommt eine zweite Gruppe

„Mit einer TBE sind wir flexibler als mit dem Kindergarten“, sagt Bürgermeister Markus Koller. Eine weitere Gruppe dort anzubauen, sei technisch kein Problem, der Bau würde der Gemeinde aber rund 600.000 Euro kosten. Verhältnismäßig günstig ist da der Bau der zweiten TBE-Gruppe mit 77.410 Euro in einem gemeindeeigenen Raum. Was den Ausbau besonders attraktiv für die Gemeinde macht: Das Projekt dürfte zu 100 Prozent vom Land gefördert werden.

Für die zweite Gruppe genutzt sollen die Räume der ehemaligen Gemeindeamt-Außenstelle in Unterolberndorf, gleich neben der Volksschule am Kirchenplatz, werden, die nicht mehr gebraucht wird. „Damit nutzen wir auch unsere Räume optimal“, ist Koller zufrieden.

Die „Zwergerlvilla“ wird von Sabine Klauda geleitet, die Zusammenarbeit mit Gemeinde und Kindergarten ist in diesem Bereich ausgezeichnet. „Und wenn Platz im Kindergarten frei wird, wechselt das Kind automatisch in den Kindergarten.“ Allerdings ist die Zwergerlvilla derzeit voll. Standort ist seit September 2021 im ehemaligen Landeskindergarten am Kirchenplatz und bildet dort mit Volksschule und neuem Kindergarten das Bildungscluster der Gemeinde Kreuttal.

„Wir haben dann Platz für 25 Kinder in der Tagesbetreuung für die ganz Kleinen“, sagt der Bürgermeister: Ein Angebot in einer kleinen Gemeinde, das andere Gemeinden ihren jungen Eltern nicht bieten können.

Mit dem Bau soll mit Juli begonnen werden.

Eine neue Nutzung gibt es auch für das Areal des ehemaligen Kindergartens in Hautzendorf: Die Liegenschaft soll für ein Wohnbauprojekt an eine Baugenossenschaft verkauft werden, die Erlöse daraus sollen gleich wieder in dieses Projekt zur Schaffung von potenziellen Ordinationsräumlichkeiten investiert werden.