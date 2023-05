Region Wolkersdorf: Gemeinden beraten Kooperationen

„Als Obmann habe ich zu dieser Besprechung eingeladen“, bestätigt Wolkersdorfs Bürgermeister Dominic Litzka: „Da werden wir den Bedarf in der Region genauer definieren und ausloten, wie weit man hier kooperieren kann.“ Das Ergebnis ist hier noch offen, sagt Litzka. Möglich wäre aus seiner Sicht eine zentrale Lösung oder mehrere lokale Kooperationen. Lokale Vorentscheidungen gibt es allerdings bereits.

Die „Zwergerlvilla“ in Unterolberndorf wird nicht nur von der Gemeinde Kreuttal als reguläre Kinderbetreuungsstätte für die Unterzweijährigen eingesetzt, auch manche Nachbargemeinde hofft mit einer derartigen Lösung die Schaffung einer eigenen Lösung in der Gemeinde umschiffen zu können. Zumindest bei der Nachmittagsbetreuung in den Ferien gibt es bereits eine Kooperation der Gemeinden Pillichsdorf, Großengersdorf und Bockfließ. Zumindest Pillichsdorf hat bereits angekündigt, bei den Unterzweijährigen auf die Kleinkindergruppe Glühwürmchen zurückgreifen zu wollen. Die Nachbargemeinden könnten sich da anhängen.

