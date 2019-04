Der Jakobsweg Südmähren und der Jakobsweg Weinviertel luden am Samstag zu einem gemeinsamen Pilgerstart von Klentnice (nördlich von Mikulov) bis nach Falkenstein ein. Im Rahmen des Interreg Kleinprojektefonds wurde das Projekt unterstützt.

„Grenzen überwinden, Menschen verbinden, war das Motto dieser gemeinsamen Pilgerwanderung“, betonen Sonja Eder und Monika Hlavkova. Über 60 Pilger waren beim Saisonstart mit dabei.

Roman Klecker führte über die Ruine Klentnice nach Mikulov. Ingrid Kraus, Maria Neustifter und Helga Zawrel sorgten für spirituelle Impulse zum Thema „Menschen verbinden“.

So wurde miteinander ein Freundschaftsbann an einem Lesezeichen geknüpft und das international bekannte Lied „Hevenu schalom“ gesungen. Beim Abschluss in der Jakobskirche war auch Prälat Mathias Roch mit dabei.

Mit dabei auch Gerhard Schütt, Obmann des Jakobsweges Weinviertel. Besonders freuten sich die Organisatoren dass Gäste aus Schlesien, dem Mühlviertel aber auch aus Innsbruck anreisten, um beim Pilgerstart mit dabei zu sein. Der Abschluss war bei Familie Dirnbacher im alten Pfarrhof zu Falkenstein.