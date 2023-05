Ideen gegen die Klimakrise kommen künftig aus Asparn

2004 hatten sich Monika Langthaler und Michael Rosenberg einen Traum erfüllt und mit dem Filmhof Weinviertel im Metternich'schen Gutshof eine Plattform für Theater und Kleinkunst geschaffen. 2021/22 trennte sich das Paar, Monika Langthaler, frühere Grün-Politikerin und jetzt Organisatorin des „Austrian World Summit“ (AWS) – eines Symposiums für Maßnahmen, wie sich die Welt in Zukunft entwickeln soll –, kaufte die Anteile ihres Ex-Mannes und begann mit der Planung der Neuausrichtung der Anlage.

Spätestens nachdem im Frühjahr in großen Lettern beim Eingang „Be Part of the Solution“ samt einem überdimensionalen Bild prangte, war klar, dass diese Neuausrichtung abgeschlossen ist: Konnte im Vorjahr noch das Sommerkulturprogramm am Filmhof stattfinden, so muss dieses heuer in die Kellergasse ausweichen (die NÖN berichtete).

Von der Idee bis zur konkreten Maßnahme

Stattdessen wird die Anlage mit Theaterzelt und Innenhofbühne von der Schwarzenegger-Climate-Initiative und Langthalers Firma „Brainbows“ genutzt, um Akteure beim Kampf gegen die Klimakrise auch außerhalb des AWS vernetzen und zusammenbringen zu können: „Wir wollen der Spielmacher für einen lebenswerten Planeten sein“, heißt es auf der Homepage des AWS Solution Hubs.

Es soll ein lebendiger Treffpunkt zum Netzwerken oder für Workshops sein und es sollen auch Best Practice-Beispiele mit konkreten Klimamaßnahmen präsentiert werden. 2017 gründete Arnold Schwarzenegger die jährliche Klimakonferenz AWS, der Solutions Hub ermöglicht es, die Ideen von dort jetzt zu vertiefen.

Der „Austrian World Summit“ findet heuer am 16. Mai in der Wiener Hofburg statt, tags darauf folgt die Eröffnung des „Austrian World Summit Solutions Hubs“, auf der Gästeliste stehen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Zum Auftakt wird es eine Diskussionsrunde geben.

