In der Vorwoche fand das „R20 Austrian World Summit“ in Wien statt, organisiert von der Asparnerin und ehemaligen Grün-Nationalrätin Monika Langthaler

„Die Idee zur R20 AWS hatte ich bereits 2012, kurz nachdem ich Arnold Schwarzenegger kennengelernt hatte“, erzählt Langthaler im NÖN-Interview: „Wir haben darüber geredet, ob und wie es möglich ist, in Österreich eine Art „Grünes Davos“ aufzubauen. Ich wollte unbedingt in Österreich jenen neuen Technologien und Lösungsvorschlägen eine Plattform geben, die uns zeigen, dass wir den Klimawandel nicht nur als reales Problem erkennen und lösen müssen, sondern dass es auch genug konkrete Alternativen gibt.“

„Greta Thunberg hat unser aller Herz gewonnen. Sie ist ein unglaubliches Mädel, die alles gibt, um auf die drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit hinzuweisen“Monika Langthaler

Dieser dritte R20 AWS war der bisher erfolgreichste mit 1.300 Besuchern aus über 50 Nationen in der Hofburg und rund 10.000 Besuchern am Climate Kirtag draußen. „Greta Thunberg hat unser aller Herz gewonnen. Sie ist ein unglaubliches Mädel, die alles gibt, um auf die drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit hinzuweisen“, schwärmt Langthaler: „Arnold Schwarzenegger und Greta haben sich sofort super verstanden – diese beiden Menschen, so unterschiedlich sie nach außen wirken, verfolgen ein gemeinsames Ziel.“

Welche Plattform bot die R20 AWS der Idee des Kampfes gegen den Klimawandel? „Unsere ersten Medienauswertungen zeigen, dass wir rund eine Milliarde (!) Menschen mit unserer Konferenz weltweit erreicht haben.“ Für sie besonders wichtig sei aber, dass genug Geld gesammelt wurde , um gerade in Afrika Umweltprojekte weiter – mit Technologie und Know-how aus Österreich - zu unterstützen.

Wie geht es weiter? „Nach der Konferenz ist vor der Konferenz“, sagt Langthaler: Jetzt werden Projekte, vor allem mit Know-how unterstützt: „Und wir beginnen bald mit der Planung des vierten R20 Austrian World Summit am 26. Mai 2020“, sagt die Grüne aus Überzeugung: „I´ll be back!“