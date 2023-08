Tourismus-Geschäftsführer: „Das Weinviertel ist eine gesegnete Ecke“

Das Weinviertel bietet den Urlaubsgästen viele Möglichkeiten: Wandern in den Weinbergen und Schwimmen in der Therme Laa, schön essen gehen bei einem der Heurigen oder auch eine Weinverkostung im Vino Versum. „Das Weinviertel ist eine gesegnete Ecke“, findet auch der Geschäftsführer des Weinviertel Tourismus, Hannes Steinacker. Nichtsdestotrotz müssen sich auch hier die Anbieter an die Gegebenheiten anpassen. Vor allem was die Gastrokultur angeht, gebe es im Weinviertel noch Luft nach oben, sagt Steinacker. Das sei vor allem entlang der Wander- und Radrouten zu erkennen. Dort könne man beispielsweise viel mehr Gasthäuser einrichten, um den Sportlern zwischendurch eine Stärkung anzubieten. „Vor allem, weil die Radsaison aufgrund der milderen Winter mittlerweile schon bald acht bis neun Monate lang dauert“, so der Experte.

Außerdem: Das gastronomische Angebot werde sich über kurz oder lang verändern. In der Landwirtschaft wird auf die klimatischen Veränderungen reagiert und resistentere Weinsorten angeboten. „Das gilt übrigens auch für Bier, denn das Weinviertel ist ein sehr großes Anbaugebiet für Braugerste“, so Steinacker. Außerdem sei es wichtig, indoor genauso viele Sitzplätze anzubieten wie im Gastgarten, damit es auch für unvorhergesehenes Schlechtwetter genügend Möglichkeiten zum Sitzen gibt.

Nachhaltigkeit ist das A und O

Susanne Reidlinger, Geschäftsführerin des Vino Versums, ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen: „Wir haben Blühwiesen für Bienen und andere Insekten, ein Wildbienen-Hotel, Streuobstwiesen und den Bienen-Lehrpfand“, erzählt sie. Außerdem werde die Beleuchtungsdauer im Museum abends reduziert und nach und nach auf sparsame LED-Beleuchtung umgestellt. „Das alles sind erste Schritte, und es geht auch stark um Bewusstseinsbildung. Jeder kann etwas dazu beitragen, nicht nur große Länder wie Indien oder China“, so Reidlinger. Das Thema Nachhaltigkeit merke man auch stark an der Nachfrage der Gäste: So wollen viele gerne öffentlich oder mit dem Rad kommen. „Wir werden deshalb auch überlegen, den öffentlichen Verkehr stärker in unser Angebot einzubeziehen“, sagt die Geschäftsführerin.

Nachhaltigkeit spielt auch für den Poysdorfer Bürgermeister Josef Fürst eine große Rolle. „Für mich als passionierten Radfahrer sind besonders die kurzen Wege in Poysdorf wichtig“, sagt er. Die Gäste können alles mit dem Rad oder zu Fuß erledigen - deshalb wurde auch das gesamte Radnetz ausgebaut. Besonders stolz ist Fürst auch auf den Campingplatz, der bereits auf seine Nachhaltigkeit zertifiziert wurde. „Damit können wir uns in Sachen Umweltzertifizierung sogar mit den besten Plätzen Österreichs messen“, freut sich der Bürgermeister.

Und auch Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll setzt auf Regionalität und Nachhaltigkeit: „Unser Ziel ist es vor allem, Gäste nicht zu belehren, sondern zu begeistern!“ So wird beispielsweise bei der Produktentwicklung sehr auf Regionalität und Nachhaltigkeit gesetzt, aber auch in der Mobilitätsentwicklung sei man sehr darauf bedacht, geeignete Konzepte zu entwickeln. Bemerkenswert sei auch, dass die Tourismussaison mittlerweile fast bis in den Oktober hineingeht, so Stubenvoll.

Ein „Outdoor-Wohnzimmer“

Ein „Outdoor-Wohnzimmer“ gibt es in der Stadtgemeinde Laa: „Im Schubertpark gibt es seit einigen Jahren bereits neben dem Mühlbach einen sonnengeschützten Platz, der jederzeit für alle Generationen nutzbar ist“, so Ulrike Mattes von der Stadtgemeinde Laa. Es wurde außerdem bereits auf die heißeren Sommer reagiert, indem sogenannte „Hitzeinseln“ installiert wurden. „Das lädt zum Verweilen ein und verbindet außerdem fußläufig auch die unterschiedlichen Stadtteile“, so Mattes. Und auch in Laa wird das Rad als eines der Haupt-Fortbewegungsmittel genutzt: Laa ist bekannt als Ausgangspunkt unzähliger Radwege ins Land um Laa und trägt somit wesentlich zur Verringerung des CO2-Ausstoßes bei. Abgesehen davon sei Laa sowieso ein guter Hotspot für Tourismusgäste: Die Therme Laa lädt bei jedem Wetter zum Verweilen ein, und das werde auch gut von den Gästen als auch von den Einheimischen angenommen.