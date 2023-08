Mistelbacher Expertin: „Die Reiseziele werden sich verändern“

Im Reisebüro Ruefa geht man davon aus, dass sich die Urlaubszeiten in Zukunft mehr auf Vor- und Nachsaison verschieben werden. „Damit könne man einer möglichen Extremhitze im Juli und August gut entgehen“, sagt Helga Freund, Geschäftsführerin des Reisebüros. Aber nicht nur wegen der steigenden Temperaturen sei es wichtig, die Reisezeiten anzupassen: Die Vor- und Nebensaison ist auch finanziell um einiges erschwinglicher als während der Haupturlaubszeit.

Und wer zeitlich gebunden ist, zum Beispiel an Schulferien, für die werde man im Reisebüro Ruefa auch die Reiseziele anpassen, um der Sommerhitze zu entgehen. „Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Reiseziele im Norden wieder vermehrt in Erwägung gezogen werden“, so die Reiseexpertin. Beispielsweise die Mecklenburgische Seenplatte in Deutschland, Südengland oder auch Schottland könne sie sich gut als Alternative zu den klassischen Mittelmeerbuchungen vorstellen. Aber auch Urlaub in Österreich werde an Bedeutung zunehmen.

Und wen es doch noch weiter weg zieht: Fernreiseziele wie Bali oder Thailand bieten auch stabile Temperaturen an, hier müsse man aber auf die Regenzeiten achten. „Die Gegebenheiten haben sich zwar verändert, aber wir werden trotzdem noch für alle etwas Geeignetes finden“, ist Freund zuversichtlich.