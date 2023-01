Neue Leiterin Klinik Mistelbach: Dittinger ist neue Chefin der Radiologietechnologen

Primar Wolfgang Pichler(links) und der Stellvertretende Ärztliche Direktor Primar Ronald Zwrtek gratulieren Radiologietechnologin Birgit Dittinger zur neuen Leitungsfunktion. Foto: Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

M it 1.12.2022 hat Birgit Dittinger die Leitung der Radiologietechnologen am Institut für Radiologie am Landesklinikum in Mistelbach übernommen.