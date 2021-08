Die Firma Sodexo, die schon seit längerem gemeinsam mit dem klinikumseigenen Reinigungspersonal für die Sauberkeit und Hygiene im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf zuständig ist, hat vor kurzem einen neuen Hygiene-Roboter vorgestellt, den ihr Partner, die Firma UVD Robots, entwickelt hat.

Dieser ist mit seiner UV-C Desinfektion, deren Strahlen in der Lage sind, Bakterien und Viren abzutöten, eine optimale Ergänzung zur klassischen Scheuer-Wischdesinfektion. Klinische Studien haben gezeigt, dass eine UV-C Desinfektion mit dem UV-C Desinfektionsroboter pathogene Keime – sprich Mikroorganismen mit krankmachenden Eigenschaften – um mehr als 96 Prozent deaktiviert. Sie schützt also auf der einen Seite das Reinigungs- und Klinikenpersonal – beispielsweise bei der Desinfektion von hoch-infektiösen Räumen, da dies der Roboter übernimmt. Andererseits ist der UV-C Desinfektionsroboter in Kombination mit der klassischen Scheuer-Wischdesinfektion, beispielsweise neben dem Einsatz gegen Corona-Viren, vor allem im Einsatz gegen Krankenhauskeime sehr effektiv.

Dieser Roboter wurde vor kurzem nun der Kaufmännischen Direktorin Jutta Stöger und Pflegedirektorin DGKP Gabriele Rudorfer des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf vom Facility-Management-Anbieter Sodexo Österreich präsentiert. Für sie ist der UV-C-Roboter die ideale Ergänzung zur händischen Reinigung, gleichzeitig freuen sie sich als Partner eines so innovativen Projekts Vorreiter in Sachen Hygiene und Desinfektion zu sein.

Roboter überall einsetzbar

Der Facility-Management-Anbieter Sodexo sieht in dieser innovativen Art der Reinigung wichtige Unterstützung und Erweiterung bestehender Hygienekonzepte. Mit modernen Technologien wie dem UV-C Desinfektionsroboter werden Herausforderungen wie Krankenhauskeime oder der übertriebene Einsatz von Desinfektionsmitteln gemeistert. Dazu Michael Freitag, Country President Sodexo Österreich: „Innovation ist Teil unserer DNA. Vor allem in herausfordernden Zeiten wie einer globalen Pandemie sind wir der richtige Partner, um neue Lösungen zu finden und gemeinsam mit dem Kunden für Sicherheit und Hygiene zu sorgen.“

Dem Einsatz von UV-C Robotern sind fast keine Grenzen gesetzt – von OPs und Intensivstationen bis zu Arbeitszimmern, Aufenthaltsräumen und Toiletten. Durch den einfachen Transport kann der Roboter auch in einem Klinikverbund zum Einsatz kommen.