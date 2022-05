Klinik Mistelbach: Michael Kometer neuer Leiter auf drei Stationen

Werbung

Michael Kometer hat 2009 seine Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger an der allgemeinen Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Mistelbach abgeschlossen. Anschließend hat er erste Berufserfahrung in der Pflege im Allgemeinen Krankenhaus in Wien gesammelt. Hier war er im Bereich der Unfallchirurgie tätig. Im Jahr 2012 wechselte der Diplom-Pfleger ins Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf. Zunächst arbeitete er auf der Aufnahmestation und war anschließend auf der Unfallchirurgie tätig. Anfang Mai 2021 wurde er zum stellvertretenden Stationsleiter der orthopädischen Bettenstation 25 sowie der unfallchirurgischen Bettenstation 26 ernannt. Michael Kometer konnte nicht nur in seiner Funktion als stellvertretender Stationsleiter, sondern auch in seiner vorherigen Funktion als Koordinator wertvolle Erfahrungen sammeln.

Das Thema Deeskalation liegt dem Prinzendorfer sehr am Herzen. Nach einer Fortbildung zum Thema Opferschutz wirkte er auch bei der Implementierung einer Opferschutzgruppe am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf mit. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist der zweifache Familienvater Jugendtrainer beim Sportverein Großkrut und findet dabei seinen Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit.

„Michael Kometer ist ein Mitarbeiter, der viel Geduld mitbringt und sich für das Wohl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch der Patientinnen und Patienten einsetzt. Ich freue mich sehr, ihn als neuen Stationsleiter vorstellen zu dürfen und freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit“, so der Pflegedirektor Christian Pleil.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.