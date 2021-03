Klinik Mistelbach: Service für Patienten und Angehörige .

Das Entlassungsmanagement am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf erfüllt als Servicestelle für PatientInnen und Angehörige, am Übergang vom Klinikum nach Hause, oder auch in eine Pflegeeinrichtung, eine wichtige Funktion.