Neun Mitarbeiter für Weiterbildung in Karenz

Pflegedirektor Christian Pleil: „Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig und hängt nicht zuletzt mit der Möglichkeit nach persönlicher Weiterentwicklung zusammen. Wenn jemand mit dem Wunsch an uns herantritt, seine fachlichen Kompetenzen zu erweitern, dann versuchen wir natürlich, ihm/ihr das zu ermöglichen.“ Hilfreich dabei ist die neu eingerichtete Stabstelle Pflegeentwicklung, die die Pflegedirektion in Bildungsangelegenheiten unterstützt. Sie ist die erste derartige Einrichtung in Niederösterreich und dient dazu, die hohe fachliche Qualifikation der Pflegekräfte und deren Weiterbildung zu fördern.

Durch die enge Zusammenarbeit des Landesklinikums mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach im gleichen Haus bleiben den Weiterbildungswilligen lange Anfahrtszeiten zum Bildungsstandort erspart.

Folgende karenzierte Mitarbeiter aus dem Pflegebereich sind derzeit in Weiterbildung: Nicole Schmidt (von Abteilungshelferin zur Pflegeassistentin), Christina Hrdy (von der Pflegeassistentin zur Pflegefachassistentin), Sabrina Nowotny (OP-Assistentin, die zusätzlich die Ausbildung zur Gipsassistentin absolviert), Elida Raci (von der Pflegeassistentin zur Pflegefachassistentin), Christian Hahn (vom Pflegeassistenten zum Pflegefachassistenten), Marica Gatscher (von der Abteilungshelferin beim Med. Hol- und Bringdienst zur OP-Assistentin), Sandra Riegelhofer (von der Heimhelferin beim Med. Hol- und Bringdienst zur OP- und Gips-Assistentin), Marc Waxmann (vom Heimhelfer beim Med. Hol- und Bringdienst zum OP-Assistenten) und Stefan Waczulik (vom Pflegeassistent beim Med. Hol- und Bringdienst zum OP-und Gips-Assistenten).

„Für unser großes Pflegeteam gewinnen wir damit drei OP-und GipsassistentInnen, drei neue Pflegefachassistenten, zwei neue OP-Assistentinnen und eine Pflegeassistentin, die alle spätestens in einem Jahr fertig werden und dann auf ihre neue Position wechseln“, sagt Pflegedirektor Pleil.

