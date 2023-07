Patrick Scherbl ist neuer Stationsleiter der Inneren II

Scherbl stammt aus Waidendorf (Bezirk Gänserndorf) und hat 2017 an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege diplomiert. Da zu diesem Zeitpunkt im LK Mistelbach-Gänserndorf keine Stelle frei war, begann er zunächst auf der Kardiologie in der Klinik Landstraße in Wien. 2018 wechselte er nach Mistelbach auf die Station 31, wo er schon während der Ausbildung sein Diplompraktikum absolviert hatte. 2021 übernahm er die Stationsleiter-Stellvertretung, im Februar 2023 die interimistische Leitung und mit 1. Juni wurde ihm nach erfolgreichem Hearing die Stationsleitung anvertraut.

Der 29-Jährige leitet ein Team von 30 Pflegemitarbeitern der Fachbereiche Hepatologie (Erkrankungen der Leber) und Gastro-Enterologie (Krankheiten des Verdauungstrakts). „Die Innere Medizin hat mich schon während der Ausbildung begeistert. Sowohl das Fach als auch diese Station waren mein großer Wunsch. Ich habe hier so viel gelernt, kenne die Kollegen gut und möchte neue Impulse setzen. So sind mir beispielsweise die interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Teamgefüge sehr wichtig, darauf lege ich den Schwerpunkt“, so der neue Stationsleiter. Patrick Scherbl ist in seiner Freizeit begeisterter Fußballer (SC Poysdorf) und lebt in Eibesthal.

Pflegedirektor Christian Pleil und Bereichsleiterin Stephanie Resch-Kirner gratulierten Scherbl zur neuen Aufgabe. Pleil: „Wir schätzen und fördern junge engagierte Pflegekräfte wie Patrick Scherbl, die neue Perspektiven einbringen und sich mit viel Elan für ihre Patienten und ihr Team einsetzen.“