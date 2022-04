Klinikum Mistelbach: Tanja Hruby neue Stationsleiterin

Werbung

Tanja Hruby absolvierte 2017 ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im Rahmen des „Kombistudiums Pflege“ an der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien. Diese Ausbildung beinhaltet das Bachelorstudium der Pflegewissenschaft an der privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik in Hall/Tirol.

Nach dem Abschluss startete sie das berufsbegleitende Masterstudium „Gesundheitsmanagement und integrierte Versorgung“ an der Fachhochschule Burgenland am Campus Pinkafeld und war zeitgleich im Universitätsklinikum Tulln auf einer chirurgischen Bettenstation tätig.

Im September 2021 startete sie ihre berufliche Laufbahn am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf. Bis Februar 2022 war sie auf der internistischen Intensivstation 10 tätig und hat seit März 2022 die Stationsleitung der beiden chirurgischen Stationen 23 und 24 inne.

Pflegedirektor Christian Plei freut sich über die neue Stationsleitung: „Tanja Hruby kann künftig ihr Fachwissen, das sie durch ihre bisherigen Tätigkeiten erwerben und vertiefen konnte, am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf einsetzen. Ich wünsche Tanja Hruby viel Freude mit der neuen beruflichen Herausforderung und freue mich, dass wir sie als Stationsleiterin gewinnen konnten.“

