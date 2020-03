Durch eine Reihe von Vereinbarungen soll gesichert werden, dass die Interessen der Bevölkerung ausreichend wahrgenommen und umgesetzt werden. „Vereinbart wurde auch ein neuer, konstruktiver Stil im Umgang miteinander“, sagt Stubenvoll.

Ausgeschossen von diesen Vereinbarungen ist auch die FPÖ nicht - auch wenn sie die Vereinbarung nicht unterzeichnet hatte: Es gebe entsprechende Angebote zur Zusammenarbeit, heißt es aus dem Verhandlerteam.

Unter anderem wurde den Vertretern der Verhandlungsteams Einblick in die Gebarung gewährt und viele bereits in Vorbereitung befindliche Verbesserungen erläutert. Ein Kassasturz war beispielsweise eine der Forderungen von SPÖ-Spitzenkandidat Manfred Reiskopf.

Der künftige Stadtrat wird kleiner, als in den vergangenen fünf Jahren aber größer, als zuletzt geplant: Die vereinbarten (und am Montag durch Wahl zu bestätigenden) elf Stadträte und elf Ausschüsse werden die Mehrheitsverhältnisse nach der Gemeinderatswahl vom 26. Jänner 2020 widerspiegeln, sagt Stubenvoll. Es wird nur einen Vizebürgermeister geben. „Weitere Details werden nach der konstituierenden Sitzung am Montag, 16. März bekanntgegeben“, sagt Erich Stubenvoll.

Aufgrund der Corona-Vorsichtsmaßnahmen wird es zu Beschränkungen der Besucherzahl kommen müssen. Jedoch wird ein Livestream eingerichtet, der im YouTube-Kanal der Stadtgemeinde zu sehen sein wird.