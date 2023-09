Johann Bergauer ist neuer Chef bei Fremden- und Grenzpolizei in Laa

„Alles ist neu, sowohl die Kollegen als auch die Tätigkeiten. Der neue Job ist jeden Tag eine neue Herausforderung, aber es macht großen Spaß hier zu arbeiten“, erzählt Johann Bergauer, der seit Juni neuer Postenkommandant bei der Fremden- und Grenzpolizei in Laa ist.

Bergauer absolvierte eine Bürokaufmannlehre und bewarb sich während der Bundesheerzeit bei der damaligen Gendarmerie. Nach der Aufnahmeprüfung und zwei Jahren Grundausbildung trat er seinen ersten Job als Gendarmeriebeamter am Posten in Ernstbrunn an. Nach der Ausbildung zum dienstführenden Beamten war er zuerst am Gendarmerieposten in Laa und später als Stellvertreter des Postenkommandanten in Staatz tätig, bevor er als neuer Kommandant wieder nach Laa wechselte.

Vorwiegend werden illegal aufhältige Personen aufgegriffen

Dort, auf der drittgrößten Dienststelle im Bezirk Mistelbach nach Mistelbach und Wolkersdorf, betreut er insgesamt 22 Mitarbeiter, darunter befinden sich sechs weibliche Beamtinnen. Was unterscheidet nun die Tätigkeit der Polizeiinspektion in Laa mit der Fremden- und Grenzpolizei in Laa?

„Wir sind vorwiegend mit Aufgriffen von illegal in Österreich aufhältigen Personen, wie Flüchtlinge oder Asylsuchende, aber auch mit der Festnahme von Schleppern im Bezirk Mistelbach, Korneuburg und Hollabrunn beschäftigt. Auch zählen Schwerverkehrskontrollen, Drogen im Straßenverkehr, Pyrotechnikkontrollen und die Suche beziehungsweise Fahndung nach gestohlenen Fahrzeugen zu unseren Hauptaufgaben. Dabei sind wir als Einsatzgruppe Puma 330 unterwegs und arbeiten auch eng mit den anderen Polizeidienststellen in ganz Niederösterreich zusammen“, berichtet Bergauer.

Was macht Johann Bergauer, wenn er nicht im Dienst ist? Der 56-Jährige ist verheiratet, wohnt in Gaubitsch und ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen. In seinem Heimatort engagiert er sich sehr beim Verschönerungsverein. Er wurde aus mehreren Bewerbern ausgewählt und bei einer Auszeichnungsfeier in St. Pölten zum neuen Kommandanten ernannt.