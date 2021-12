Handeln statt klatschen

Klatschen für das überlastete Pflegepersonal in den Kliniken gibt’s kaum mehr wer. Dafür wird ihnen immer öfter von (maßnahmenkritischen) Angehörigen angeboten, dass sie ihnen eine klatschen könnten. Da ist es nicht verwunderlich, wenn ein großer Teil überlegt, nach der Corona-Krise den Job zu wechseln.

Nicht gerade besser macht die Situation die Tatsache, dass die Diplomkrankenpflegeausbildung mit nächstem Jahr in Mistelbach ausläuft und dann als gehobener medizinischer Dienst nur noch an Fachhochschulen in Wr. Neustadt, St. Pölten und Krems angeboten wird. Das wird Personal entweder in die Zentralräume abziehen oder dazu führen, dass der Pfleger nicht aufschult, sondern hinschmeißt.

Bisherige Versprechen waren nur heiße Luft. Jetzt wär es Zeit, diese Zusagen auch zu erfüllen, damit Pflegekräfte auch eine Perspektive haben.