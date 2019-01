Chapeau dem Körper und der Einstellung. Bernhard Mahr hält bei Heimatverein Neudorf seit ungefähr 25 Jahren die Knochen hin, führt seine Mannen seit acht Jahren als Kapitän aufs Feld. Der 41-Jährige geht mit der Zeit, ist noch immer fit für den Kampfmannschaftsfußball. Das bedeutet nicht nur, dass der Körper mitspielen muss, sondern auch – passend zum derzeitigen Vorbereitungsbeginn – viel Überwindung. Mahr hat noch immer Lust und Spaß am (Mannschafts-)Sport, will weiterhin Vollgas geben.

Zweimal wurde das schon in der 1. Klasse belohnt, stand Mahr mit seinen Jungs am Ende der Spielzeit ganz oben und stieg in die Gebietsliga auf. In jener Gebietsliga ist nun nach der Hinrunde die Chance groß wie nie, einen Meistertitel einzuheimsen. Neudorf führt – auch dank Leader und „Kampfschwein“ Mahr – die Tabelle an.

In Österreichs sechsthöchster Spielklasse gibt es definitiv ganz viele Akteure, die technisch versierter sind und/oder die fundiertere fußballerische Ausbildung genossen haben. Geht es allerdings um Einstellung und Kampfgeist, können Mahr nur ganz wenige das Wasser reichen. Im April wird der Verteidiger 42, knapp zwei Monate später könnte er seine dritte Schale in die Höhe stemmen. Ein altes Sprichwort besagt ja: Aller guten Dinge sind drei.