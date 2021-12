Alter schützt vor Klasse nicht

Der Neudorfer Herbst wurde – auch an dieser Stelle – schon oft kommentiert und zurecht gelobt. Fast Winterkönig zu sein, ist aller Ehren wert.

Über die Gründe wurde auch schon gesprochen, Fakt ist allerdings: Auch ein starkes Kollektiv braucht Zugpferde bzw. Schlüsselspieler. Dominik Böck ist so einer. Der Routinier ist quasi der Neudorfer Feuerwehrmann, kann am Feld so gut wie jede Position spielen und fällt in seinen Leistungen dennoch nicht ab. Im Herbst stellte er nicht nur seinen Torriecher unter Beweis, sondern bestach auch mit Zweikampfstärke und Mentalität auf dem Platz.

Abseits davon gilt der 36-Jährige als geselliger Typ und auch als Spaßvogel. Alle Kriterien in Kombination ließen ihn im Herbst noch einmal so richtig aufblühen, und das ist ihm – und dem FC Neudorf – auch im Frühjahr zuzutrauen.