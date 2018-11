Darf eine Schule ihren Schülern vorschreiben, was sie zu essen haben? Nein. Aber sie kann bestimmen, was in ihr verzehrt werden darf. Entsprechend regt das Pizzaverbot am Gym Laa auf.

In die Schule geht man nicht, weil man Spaß haben will, sondern um etwas zu lernen. Verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln und dem eigenen Körper zum Beispiel. Steht nicht am Lehrplan? Sorry, unsere Schulen müssen so viele Dinge lehren, die eigentlich vom Elternhaus kommen müssten, da ist die richtige Ernährung nur ein kleines Extra.

Damit so ein Verbot, wie in Laa, auch sinnvoll ist, sollte zuerst das Einvernehmen mit Eltern und Schülern geschaffen werden. Begleitende Infos im Unterricht, warum Fastfood suboptimal für den Körper ist, ist ein zweiter Punkt, der zur Akzeptanz des Pizzaverbotes beiträgt.

Punkt drei ist der Wichtigste: Es muss essenstechnische Alternativen in der Schule geben, die auch schmecken.