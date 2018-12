Die Region müsse Druck machen, dass die Bauarbeiten an der Laaer Ostbahn möglichst schnell umgesetzt werden, damit mit der Errichtung von Kreuzungsbahnhöfen Kapazität und Geschwindigkeit auf der Bahnlinie zwischen Wolkersdorf und Laa erhöht werden können, sagte der damalige Verkehrslandesrat Karl Wilfing vor nicht einmal einem Jahr.

Elf Monate später haben sich die Prioritäten gewandelt: Neue Zuständigkeiten beim Land, weniger Druck aus der Region und - flutsch - sackte das Projekt Ostbahn in der Prioritätenliste ab: Budget ist (noch) keines dafür vorgesehen, nach 2019 könne man sich das Projekt mal eingehender ansehen und so weiter und so fort …

Als Weinviertler kennt man das: Hat sich der politische Focus verschoben, gerät eine Region leicht in Vergessenheit.

Was kann helfen? Einigkeit und hartnäckiges Auftreten gegenüber ÖBB und St. Pölten, und das vehemente Einfordern baldiger Maßnahmen durch Politiker aller Couleurs.

