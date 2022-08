Berieselung statt Kultur

Die Felsenbühne Staatz war heuer schon vor der Premiere ausverkauft. Ein Luxus, über den sich die wenigsten Kulturveranstalter freuen können. Besonders hart trifft es die kleinen Veranstalter. Bühnenwirtshaus-Wirt Reinhard Kruspel, Chef des „Alten Depots“ in Mistelbach, sagt, man sei beim Besucherniveau noch immer nicht dort, wo man vor Corona gewesen sei.

Die Gründe dafür? Der Spargedanke wird wohl erst im Herbst oder später schlagend: Denn betrachtet man den Andrang bei den reinen Konsumfesten, dann scheint es so, als ob hier nachgeholt wird, was wir in den Corona-Jahren verpasst haben.

Verlernt haben wir in diesen Jahren aber anscheinend das zum Wirten Gehen oder sich bewusst auf eine Veranstaltung einzulassen. Denn Kultur bedeutet auch, sich mit Inhalten auseinandersetzen zu müssen. Da ist das Bier bei seichter Berieselung weit einfacher zu konsumieren.