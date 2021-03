In der aktuellen Ausgabe führte uns die Serie „Könnt ihr euch erinnern?“ auf die Spuren des SC Wolkersdorf. Kurz nach der Jahrtausendwende gipfelte ein Erfolgsrun in zwei Meistertiteln hintereinander, von der 1. Klasse Nord ging es in einem Zug durch in die 2. Landesliga Ost – das alles noch während dem Umzug vom in die Jahre gekommenen Sportplatz auf die heutige Anlage, die bekanntlich alle Stücke spielt.

Das Besondere an diesem Durchmarsch ist hinlänglich bekannt, deshalb aber nicht weniger außergewöhnlich: Die Mannschaft bestand fast ausschließlich aus Eigenbauspielern, mehrere perfekte Jahrgänge hatten einen starken Kern mit Wolkersdorf-DNA in die Kampfmannschaft gespült.

Gemeinsam legte der nicht nur die Basis für den heutigen Status: Seit 2003 ist Wolkersdorf durchgehend Teil der 2. Landesliga Ost und damit – mittlerweile mit Abstand – der längstdienende Verein der Liga. Nein, die „Goldene Generation“ ist auch immer noch treu, sitzt heute teilweise im Vorstand, einige Weitere sind dem Verein als Helfer erhalten geblieben. Es ist eine absolute Erfolgsstory, die eines nahelegt: Besser hätte es für den SCW nicht kommen können.