Breite Brust?

Nach dem mäßigen Herbst hingen beim FC Mistelbach viele Köpfe, nur zwölf Punkte holte man aus 13 Spielen. Für erfolgreiche Teams kann die Winterpause eine Art Rhythmusstörung sein, für weniger erfolgreiche dafür ein Neustart und die Möglichkeit, schlechte Ergebnisse und Ereignisse sowie die Negativität aus den Köpfen zu bekommen.

Beim FC Mistelbach wählte man bewusst – nur eine Woche nach dem Vorbereitungsstart – einen starken Gegner und würde das wieder so machen. Doch Donaufeld war am Samstag nicht nur eine Nummer zu groß, sondern mindestens drei. Die zweistellige Niederlage gegen den Regionalligisten nimmt wohl mehr Selbstvertrauen, als dass sie eine Hau-Ruck-Bewegung ins Team bringt und sich die Spieler fragen: Was kann ich besser machen? Warum haben wir zehn Gegentore bekommen?

Vor allem zum Start hätte ein „leichterer“ Gegner der FCM-Seele wohl gutgetan.