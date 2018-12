Wolkersdorf und Pillichsdorf werden am 24. März wählen. Was das Ganze besonders spannend macht, sind nicht die Oppositionsparteien, sondern der Streit in den Reihen der Regierungsparteien: In beiden Gemeinden streben Teile intern in diametrale Richtungen.

In Pillichsdorf haben die Rebellen bereits angekündigt, dass sie eigene Wege gehen wollen, in Wolkersdorf boten die Separatisten vorerst noch eine gemeinsame Zukunft mit neuer, unverbrauchter Spitze an. Sollte sich die ÖVP rund um Bürgermeisterin Anna Steindl dem nicht beugen, werde man ebenfalls als eigene Fraktion in die Wahlen gehen.

Mag man Boxkämpfe, so haben die innerschwarzen Auseinandersetzungen ihren Reiz. Gewinner werden aber nicht die Volkspartei-Fraktionen sein, sondern die kleinen Parteien in den Gemeinderäten: Denn die brauchen sich nur zurücklehnen und können, erste Reihe fußfrei, genießen und die Stimmen absahnen.

Denn, so lautet eine alte kommunalpolitische Weisheit: Wer vor der Wahl streitet, den wählt man nicht.