Die neue Saison in der 2. Klasse Weinviertel Süd wirft bereits ihre Schatten voraus. Die NÖN besuchte ein Monat vor dem Auftakt Gaweinstal-Stürmer Julian Kretschmer, um zunächst einmal die alte zu beschließen: Der 20-Jährige bekam den Wimpel für die Wahl zum Spieler der Saison. Thema im Gespräch war auch der kommende Titelkampf, in dem Gaweinstal neben Groß-Schweinbarth die größten Chancen zugeschrieben werden. Die Einschätzung des Youngsters: Mit Gaweinstal sei zu rechnen (hier findet ihr das ganze Interview).

Spannend ist die Auslosung: Gleich in der ersten Runde trifft der USV zu Hause auf den Rivalen. Ein Leckerbissen für die Fans, die das Meisterthema längst von vorne bis hinten zerkauen. Abgesehen davon, dass am ersten Spieltag noch niemand Meister geworden ist oder alle Chancen verspielt hat, sollten die Teams das aber gar nicht so ernst nehmen. Beide haben natürlich auch externe Kräfte, verkörpern mit vielen jungen Eigengewächsen aber auch das, was Amateurfußball sein kann. Mit einer eingeschworenen Truppe, in einem Alter, wo Fußball oft noch den allerhöchsten Stellenwert hat – das sind die Jahre, an die die Zukunftshoffnungen später noch lange zurückdenken werden. Ob sie dann damals Zweiter, Dritter oder vielleicht doch Meister wurden, spielt nicht die ganz entscheidende Rolle.