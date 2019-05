Es gibt zwei Seiten, von denen man sich dem Thema Elektromobilität nähern kann: Angesichts der spürbar werdenden Folgen des Klimawandels versuchen die einen, den Umstieg weg von fossilen Treibstoffen zu fördern, zu unterstützen und mit Goodies schmackhaft zu machen. Mit E-Ladestellen im öffentlichen Raum, vielleicht noch von einer Photovoltaik-Anlage gespeist, bei der der Strom gratis ist. Parkzeit: Bis die Batterie voll ist. Man will ja Werbung für die Energiewende machen.

Und dann gibt es Mistelbach: Hier wird die Ankaufsförderung für E-Bikes durch die Gemeinde wieder abgeschafft. In Laa feierte man vor wenigen Wochen die Verlängerung der Aktion als großen Schritt. In Mistelbach ist es kein Problem, dass im Winter der Eislaufplatz zwei der sechs Zentrums-Parkplätze bei den Ladesäulen wochenlang blockiert. Und: In Mistelbach wird die Kurzparkzone auf die Auflade-Parkplätze erweitert.

Wie gesagt: Es gibt den einen Weg. Und es gibt Mistelbach.