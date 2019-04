Eine Koalition gegen die ÖVP in Wolkersdorf ist gegen den Wählerwillen? Klar, aus ÖVP-Sicht und aus jener der damit aus dem Amt gedrängten Bürgermeisterin Anna Steindl schon.

Einmal ehrlich: Das ist doch der Wahlklassiker. Es bildet sich eine Koalition gegen die Mehrheitsfraktion, um einen Regierungswechsel herbeizuführen, und sofort wird der Wählerwille bemüht. Für Steindl wäre eine Stadtregierung ohne ÖVP gegen den Wählerwillen. Für den designierten Bürgermeister Dominic Litzka wäre jedes Bündnis gegen Reformen in der Stadt gegen den Wählerwillen.

Was will der Wähler wirklich? Dass in der Stadt endlich wieder ohne größeren Streit gearbeitet wird und dass die Zukunftsthemen angegangen werden: endlich ein Plan mit breiter Mehrheit für den Veranstaltungssaal, endlich Mäßigung bei den Ausgaben und endlich eine Linie, die von einer breiten Mehrheit im Gemeinderat getragen wird. Die Zusammenarbeit mit der oppositionellen ÖVP wird ohnehin schwer genug.