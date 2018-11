Die Mustangs betreten Neuland. Vier Pflichtspiele in Folge verloren – das gab’s zuletzt vor drei Jahren und überhaupt erst einmal seit 2011. Ungewohnt ist die Krise nicht nur für neuere Fans und Funktionäre, sondern auch für die Mannschaft. Nur Sismilich, Obermann und Semerad standen damals schon am Feld. Heindl fehlte wie jetzt verletzt, kehrte erst bei der vierten Pleite in Mattersburg zurück.

Sollte er mit Jedovnicky, Prachar und auch Zwick am Samstag dabei sein, wäre das ganz, ganz wichtig. Nicht nur, weil wir hier von mehreren starken Verteidigern reden. Vor allem, weil die Mustangs zuletzt an der Kadergröße scheiterten. Es ist nicht gesagt, dass sie mit voller Kapelle alles gewonnen hätten. Zu acht, wovon drei erstmals 2. Bundesliga spielen, gehen die Chancen in einer so intensiven Phase aber gegen Null.

Dass sie dazu noch – mitten in der Saison – ihren längstdienenden Spieler verlieren? Ohne Worte! Ronnie Sprung haderte mit seiner Einsatzzeit, die trotz Personalproblemen zugegeben gering war. Andererseits stellte er bei einer Auswechslung im ersten Spiel selbst lautstark fest, dass er nichts treffe. Damals mit Humor, es dürfte ihn aber doch alles gefrustet haben. Wie auch immer: Nach neun Jahren getrennte Wege zu gehen, ist legitim. Dafür keinen besseren Zeitpunkt zu finden, ist aber für beide Seiten schade.