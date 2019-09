Ganz verbrannt ist die Erde in Wolkersdorf ja doch nicht: Der Nationalratswahlkampf führt dazu, dass im schwarz-schwarzen Bruder-/Schwesternkrieg zwischen der Volkspartei Team Wolkersdorf und der regulären ÖVP das Kriegsbeil zumindest temporär begraben wird und man, Seite an Seite, für die türkise Mutterpartei läuft.

Auf einen Nenner kamen beide Fraktionen auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Nach langer Diskussion wurde ein gemeinsamer Antrag für ein Primärversorgungszentrum in der Stadt beschlossen: ein Ärztezentrum, das den Mangel an praktischen Kassenärzten in der Stadt bekämpfen soll.

Ist damit wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen in Wolkersdorf? Wohl nicht. Denn beim gemeinsamen Beschluss handelte es sich um einen Grundsatzbeschluss. Deftig in die Klaviatur des politischen Diskurses kann dann gegriffen werden, wenn die Details zu beschließen sind. Denn gleiche Mutter bedeutet nicht, dass man einer Meinung sein muss.