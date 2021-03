Dass es keinen wirklichen politischen Frieden in Pillichsdorf geben wird, war schon nach der Gemeinderatswahl und der Bildung der rot-schwarzen Koalition klar: Das liegt am engen Machtverhältnis von 10:9 zwischen Regierungsparteien und Opposition. Und das liegt an der Art und Weise, wie der frühere Bürgermeister Franz Treipl von einem Teil der eigenen Partei gestürzt wurde.

Was bedeutet das in der Praxis? Sogar der buchstäbliche Streit um die goldene Ananas wird verbissen geführt: Im Gemeindevorstand brachte die Opposition einen Antrag um eine Anfrage beim Bundesdenkmalamt ein, Bürgermeister Erich Trenker ließ in der Gemeinderatssitzung einen anderen - seinen eigenen - Text abstimmen. Darf nicht passieren, da hat die Opposition schon recht.

Ob ein Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister da das probate Mittel ist, ist fraglich. Zumal das Bundesdenkmalamt tags darauf selbst die in beiden Anträgen eingeforderte Antwort gab.