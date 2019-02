Nur zwölf Prozent der Wiener fahren ins Weinviertel, wenn sie einen Tagesausflug machen wollen. Deshalb sollen die Nachbarn aus der Bundeshauptstadt, die ja am Rande des Weinviertels liegt, von den Vorzügen der sanfthügeligen Region überzeugt werden. Mit dieser Strategie will der Weinviertel Tourismus jetzt die Besucherzahlen pushen.

Die wesentlichste Frage dabei lautet: Warum ist es notwendig, den Millionenmarkt Wien jetzt besonders zu beackern? Der ist doch schon immer da gewesen. Warum gab es diese Bestrebungen nicht schon bisher?

Während sich das Waldviertel seit Jahren in der Innenstadt, zuerst am Hof und jetzt am Rathausplatz, präsentiert, brauchte es im Weinviertel zuerst einmal die Initiative der Erste Bank, damit sich die Region auch kulinarisch bei den Nachbarn am Graben präsentiert.

Dass die Wiener jetzt offensiv mit Kulinarik und Weinviertler Lebensgefühl angelockt werden sollen, ist gut, kommt reichlich spät.