Wie wird es politisch in Mistelbach weitergehen? Am Montag trafen sich die Gemeinderäte zu ihrer letzten Sitzung, am Dienstag wurde der neue Gemeinderat mit schwarz-blauer Koalition angelobt. Die Opposition aus SPÖ, LaB, Grünen und NEOS scheiterte bei ihrem Versuch, die Volkspartei vom Chefsessel zu schubsen: Für den Coup fehlte ihnen schließlich die eine Unterschrift der FPÖ. Entsprechend aufgeladen ist die politische Stimmung an der Mistel.

Was ist zu erwarten? Es wird Zeit brauchen, bis die Wunden der Koalitionsverhandlungen vernarbt sind: Die Grünen wollten Bürgermeister Balon absägen, die ÖVP revanchierte sich mit der Einsparung des grünen Stadtratsmandats. Bis ein Hauch von gegenseitigem Vertrauen aufkommt, werden beide Seiten an sich arbeiten müssen.

ÖVP-Bürgermeister Christian Balon will zumindest den interfraktionellen Informationsfluss verbessern. Ob das alleine reicht, ist aber mehr als fraglich. Denn dazu muss auch die Gegenseite wollen.