Das Saisonfinish und die Play-offs rücken näher. Pünktlich dafür kommen die Mustangs immer besser in Fahrt, sie schlugen am Samstag erstmals in dieser Spielzeit einen „Großen“ und überzeugten mit einer überragenden Defense. Die Weissenböck-Mannen haben gezeigt, dass sie da sein können, wenn sie müssen. Neben der sensationellen Defensivleistung bestachen die Mistelbacher durch das starke Kollektiv.

Frei nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ wurde in diesem Spiel ein schwächerer Auftritt des sonst so auffälligen Michal Kremen durch seine Mitspieler aufgefangen. Die Verletzten sind fast alle wieder an Bord, das Selbstvertrauen stimmt und die Halle bebt (wie immer) – mit dieser Leistung ist den Mustangs alles zuzutrauen.

Die nötigen Puzzleteile haben sie also wieder einmal. Die andere Seite der Medaille sieht nicht ganz so gut aus, denn man hat in dieser Saison schon öfters gesehen, wie zerbrechlich der Erfolg sein kann, wenn eines dieser Attribute fehlt. Von daher tut man sicher gut daran, nicht zu weit vorauszudenken, sondern weiter gut zu arbeiten und wenn möglich – wie es sich der Headcoach wünscht – Woche für Woche weiter an Fahrt aufzunehmen. Gelingt das, wünscht sich garantiert kein Team der 2. Bundesliga die Mistelbacher als Play-off-Gegner.