Im Lager des SC Wolkersdorf herrschte nach dem Derbysieg über Mistelbach grenzenloser Jubel. Kapitän Stephan Kasmader lud in der Kabine zum neu eingeführten „Indianertanz“, Kultmasseur Manfred Neusiedler beanspruchte in seinem Geschrei gar die Bezirkshauptstadt für Wolkersdorf. So ist das eben, wenn man gerade ein wichtiges Spiel gewonnen hat.

50 Meter weiter herrschte bei Mistelbach Ernüchterung. Und auch der neutrale Zuschauer war wohl enttäuscht. Die zweite Hälfte entschädigte zwar etwas für die schreckliche erste, so wirklich in Fahrt kam die Partie aber nie. Mistelbach spielte gefälliger, hatte jedoch ganz vorne Probleme. Erst die Risikovariante mit Gschwindl in der Spitze sorgte für ein wenig Gefahr. Wolkersdorf wiederum stand hinten gut, machte offensiv dafür wenig bis nichts. Man profitierte stark vom kaltschnäuzigen 1:0 kurz vor der Pause. Wäre kein Tor gefallen, hätte man sich wohl fragen lassen müssen: Wollt ihr das Derby gewinnen oder reicht euch das 0:0?

Weiter geht’s für Mistelbach nun gegen Aufsteiger Sierndorf, für Wolkersdorf in Eggendorf, wo es im März während und auch noch Tage nach dem Spiel krachte. So viel aufgeblasene Action muss es nicht zwangsläufig wieder sein, ein bisschen mehr als am Freitag im Derby wäre aber doch ganz nett.