Stimmt schon, an der Pendler-Umfrage der Ladendorfer Pendler-Initiative LPI haben sich hauptsächlich Jene beteiligt, die von einer neuen Trassenführung einiger von Pendlern stark benutzter Züge betroffen sind. Wer in den Süden Wiens oder zum Hauptbahnhof muss, dem wird‘s egal sein.

Wenn es der ÖBB nur darum geht, Platz im engen Fahrplankorridor der Stammstrecke über Praterstern und Wien-Mitte zu machen: Warum nimmt man dann ausgerechnet Züge, die bis zur Endstation Laa durchfahren? Warum nicht welche, die in Mistelbach oder Wolkersdorf enden? Auf lange Sicht nicht ersparen wird sich die ÖBB den, zumindest stellenweisen, zweigleisigen Ausbau der Laaer Ostbahn. So wie es bis vor einem Jahr angedacht war. Da sich der Fokus des Landes beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs in andere Landesteile verschoben hat, schauen wir Weinviertler durch die Finger.

Die Proteste? Die kommen bislang hauptsächlich von den Pendlern, die Politik schweigt.