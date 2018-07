Mistelbachs Basketballer haben einen neuen Lokalrivalen. Neben den Mustangs wird künftig auch Deutsch-Wagram erstmals seit 2006 das Weinviertel in der 2. Bundesliga vertreten. Die Alligators treten in Kooperation mit den Timberwolves an.

Auf den ersten Blick ist das für Mistelbach unerfreulich. Die Mustangs waren über Jahre der unangefochtene Platzhirsch. Auch auf die ehrgeizigsten Talente aus Deutsch-Wagram hatte man einen gewissen Zugriff. Damit ist Schluss. Dazu liegt der Rivale auch viel näher bei Wien. Droht Deutsch-Wagram gar auch für die dortigen Talente der bessere Standort zu werden?

Diese Sorge hat Mistelbach vorerst nicht, wohl zurecht. Die neue Kooperation zielt stark auf die jüngeren Spieler der beiden Vereine ab. Fremde Korbjäger dürften 2018/19 maximal zwei nach Deutsch-Wagram kommen. Auch bei den Kaderplanungen der nächsten Jahre wird Mistelbach der eigene gute Ruf sicher weiterhin helfen. So sieht man eher Vorteile wie zwei Derbys pro Saison und eventuell vermehrte Aufmerksamkeit.

In einem Aspekt ist der neue und so nahe Punkt auf der Bundesliga-Landkarte aber sicher gut für Mistelbach: Es ist ein kleiner Tritt gegen das Schienbein. Ein klarer Auftrag, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen, sondern das Projekt Mustangs mit voller Kraft weiterzuentwickeln.