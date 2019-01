Der Spieler der Hinrunde in der 2. Landesliga Ost heißt Stephan Kasmader. Seit kurzem hält der Wolkersdorf-Kapitän seinen Wimpel in Händen. Nun ist das freilich eine Publikumswahl, nach der Vorauswahl der NÖN kann jeder gewinnen: der Spieler von Herbstmeister Mannersdorf, der von Schlusslicht Obergänserndorf, oder einer dazwischen. Eins kann man aber sagen: Mit Kasmader hat es nicht den „völlig Falschen“ getroffen.

Der 31-Jährige war im Herbst eine Konstante in einer überraschend starken SCW-Truppe, die – abgesehen vom 1:7 in Eggendorf – stabil stand und in den zwölf anderen Partien nur sieben weitere Tore schluckte. Das musste man dem vom Sechser zum Innenverteidiger umfunktionierten Routinier nicht fix zutrauen, nachdem es letzte Saison im „Oldie-Duo“ mit Edin Kesinovic nicht mehr so gut geklappt hatte. Die Gegner waren da zum Teil einfach zu flink. Mit dem jüngeren Matthias Hager, und den bewährten, schnellen Außenverteidigern, funktionierte aber auch Kasmader im Herbst wieder gut, ging er mit seiner Erfahrung voran.

Wie schnell es in die andere Richtung gehen kann, hat man am Samstag – wenn auch nur der erste Test – aber auch gesehen. Hochmeister, Hager und Mikulanec fehlten, „Kasi“ und der verbliebene SCW schluckten elf Trümmer. Fortsetzung folgt – in welcher Form, ist spannend.