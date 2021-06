Gaffer, wie jene nach dem Crash einer Autofahrerin in eine Auslage in der M-City werden immer mehr zum Problem: Jedes Handy kann heute mehr, als eine Kompaktkamera vor einigen Jahren. Deshalb sind heute Videokamera und Fotoapparat immer griffbereit. Die technischen Möglichkeiten verstärken den latenten Voyeurismus.

In der Praxis bedeutet das, dass sich die Schaulustigen oft nicht nur selbst in Gefahr begeben, sie behindern auch die Arbeit der Einsatzkräfte. Und: Medienrechtlich machen sie sich strafbar, wenn sie diese Bilder ohne Einwilligung der Abgebildeten veröffentlichen – Stichwort: Recht auf das eigene Bildnis. Das kann teuer werden.

Was ist die Lösung? Handys abnehmen, wie in der Schule, geht leider nicht. Also werden sich die Feuerwehren auch bei uns, wie schon in Ballungszentren, riesige Sichtschutzplanen zulegen müssen, um die Gaffer vom Gaffen, Fotografieren und Filmen abzuhalten.

Irgendwie traurig, dass so etwas notwendig ist.