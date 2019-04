Von wegen Außenseiter! Mistelbach präsentierte sich im Heimspiel gegen Brunn nicht wie ein Abstiegskandidat und zog nach zwei Auftaktniederlagen den Kopf aus der Schlinge. Der Sieg gegen die Brunner war aber keiner von der Sorte „irgendwie drei Punkte gemacht“. Nein, die Leidenschaft, der Biss, der Glaube an sich selbst und vor allem die fußballerischen Fähigkeiten waren da.

Stellt sich nur die Frage, wa rum das in den ersten beiden Saisonspielen nicht funktioniert hat. Am Freitag war vieles verändert. Kapitän Markus Marusa dirigierte seine Mannschaft als Innenverteidiger und nicht wie gewohnt als Sechser, hatte dadurch mehr Verschnaufpausen. Lukas Eisenecker rückte von links hinten eine Position nach vorne und war ein Aktivposten. Und vorne wirbelte Dennis Illic – unterstützt von einem ebenfalls starken und zuletzt viel kritisierten Tomas Vrto – herum. Soviel zur Taktik und dem Personal. Dennoch dürften Rötzer und Mokesch auch die richtigen Worte gefunden und das Team erreicht haben, denn so bissig und aggressiv in den Zweikämpfen hat man den FCM schon länger nicht gesehen.

Kann man das Niveau halten, muss man sich nicht nach unten orientieren, sondern kann nach oben schauen. Der Abstand auf Platz vier beträgt momentan nur sieben Punkte.