Nach der verkorksten Vorbereitung, in der der FC Mistelbach gerade einmal ein Match gewinnen konnte – und das gegen einen 1.-Klasse-Verein – war ein durchwachsener Saisonstart ja fast schon zu erwarten.

Gegen Leopoldsdorf setzte es nun gleich im ersten Spiel die erste Niederlage, damit wurde man vom Gegner in der Tabelle überholt. Noch dazu gewann Obergänserndorf als abgeschlagenes Schlusslicht und verkürzte den Abstand. Zwar beträgt der Polster noch immer elf Punkte, dennoch muss die Rötzer-Elf selbst punkten, um nicht nach unten schauen zu müssen.

Gerade in dieser heiklen Phase kommen mehrere Faktoren zusammen. An erster Stelle die Auslosung: Der schwere Gang zum Tabellenführer nach Mannersdorf und dann das Heimspiel gegen Brunn – das sind zwei Matches, die richtungsweisend sein werden. Dazu die Form der Schlüsselspieler: Die Stimmen über Tomas Vrto werden immer lauter, die kann er wohl nur mit Toren verstummen lassen. Auch Markus Marusa oder Dennis Ilic konnten gegen Leopoldsdorf nicht überzeugen, gerade die beiden sind aber in der schwierigen Phase gefragt. Mistelbach muss die vorhandene Qualität auf den Platz bringen und dort auch die nötige Mentalität zeigen.