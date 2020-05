Für die Wolkersdorfer Gemeinderäte war es eine Premiere: Anstatt mit Handzeichen erfolgte die Stimmabgabe letzte Woche in Form von Stimmzetteln. Das ist einer von mehreren Wegen, um in Zeiten der Coronakrise zu Beschlüssen zu finden; viele Angelegenheiten wurden in den letzten Wochen in Videokonferenzen besprochen, auch Sitzungen im kleinen Kreis waren eine Variante.

Eines muss aber klar sein: Die Ausnahmesituation darf nicht zur Regel werden. Es müssen alsbald wieder reguläre Gemeinderatssitzungen stattfinden, um öffentliche Diskussionen zu ermöglichen und alle Mandatare in die Entscheidungen miteinzubinden; alles andere wäre ein Missbrauch der Krisenlage. Immerhin bildet dieses Gremium den politischen Willen der Bevölkerung ab, und ein dauerhafter Ausschluss von Mandataren wäre demokratiepolitisch mehr als bedenklich.

Die meisten Gemeinden haben ausreichend große Säle, um alle Sicherheitsvorkehrungen einhalten zu können.