Blöd für den Standort

Markttaktische Gründe können nicht dahinter gesteckt sein, als bei den neuen kika-Eigentümern entschieden wurde, die Mistelbacher kika-Filiale zuzusperren: Die Region ist am Rande des Speckgürtels rund um Wien eine boomende, alleine in Mistelbach sind an die 700 Wohnungen in der Vorbereitung. Und die brauchen alle Küchen, Möbel etc.

Jetzt werden diese Kunden wahrscheinlich nach Wien ausweichen – Lutz in Laa ist schon jetzt für die Regionen südlich Mistelbachs mäßig interessant.

Was bedeutet das für die Einkaufsstadt Mistelbach? Interessiert sich nicht ein anderer Möbelhändler für den Standort, werden die Kunden ein Stück mehr dazu erzogen, ihre mittel- und langfristigen Einkäufe in Wien und nicht mehr vor Ort zu tätigen. Was Mistelbach als Einkaufsstadt entscheidend schwächt. Als der letzte Elektrogeräte-Fachhandel in Mistelbach zusperrte, wurde das in gewissen Bereichen von Supermärkten und G3 aufgefangen.

Das klappt bei Möbel wohl kaum.