Das Ende der Rumpelpiste

Vorweg: Das soll kein Aufruf sein, sich an den letzten Stöckelpflaster-Strecken festzukleben, um sie zu retten. Weil, Anrainer will man da wegen der lauten Rollgeräusche der Autos nicht sein. Und auch bei einer Vollbremsung ist der Bremsweg länger als auf modernen Straßen.

In Grafensulz verschwindet jetzt eine der letzten und längsten gepflasterten Ortsdurchfahrten. Ähnliche Strecken gibt es nur mehr in Drasenhofen und ein Stück in Gaweinstal. Nicht zu vergessen Teile der alten Brünnerstraße am Schricker Berg, wo stellenweise über die Steine drüber asphaltiert wurde.

Im Gegenzug wird Pillichsdorf seine Gehsteige jetzt wieder pflastern – aus optischen Gründen, weil das schon edler aussieht als ein Betonziegel- oder Asphalt-Band.

Insofern wäre es schön, wenn diese Pflastersteine ein zweites Leben auf einem Gehsteig finden würden. Kostet möglicherweise mehr, hat aber auch weit mehr Stil, oder?