Den Riesen ausgeliefert

Eigentlich ist das eine mächtige Gnackwatsch’n für uns alle: Da wollen wir die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln, das Fleisch in den Supermärkten soll zumindest aus Österreich kommen; dass die Haltung artgerecht sein soll, versteht sich von selbst.

Aber es kommen nur 40 Prozent des Putenfleisches aus heimischer Produktion. Also eine Marktlücke? Grundsätzlich schon. Das dachte sich der findige Landwirt Wolfgang Hackl aus Atzelsdorf und baute eine moderne Putenzucht ins Weinviertel. Und warum kleckern, wenn man klotzen kann: Er stellte eine Anlage für 25.000 Tiere hin, mit Biomasseheizung und PV am Dach. Die Verträge mit einem Vermarkter sind in trockenen Tüchern. Also alles richtig gemacht.

Nur wurde der Vermarkter aus den Supermarktregalen verbannt, die Gastronomie kann die Ausfälle nicht kompensieren. So schnell wird eine gute Idee zum Bauchfleck. Traurig.