Sie waren in einer kommoden Situation jenseits der Grenze: Staus kannten sie nicht, weil Drasenhofen und Poysdorf die Nadelöhre an der Transitstrecke Brünn - Wien waren. Hier wurde der Verkehr gezügelt, damit er dann problemlos durch den Kreisverkehr in Mikulov fließen konnte.

Nur: Das ist jetzt vorbei. Seit die Orte durch Nordautobahn und Umfahrung Drasenhofen entlastet werden, staut es sich vor dem Billa im Nachbarland massiv – manchmal sogar bis über die Grenze zurück. Bis zur Eröffnung der Nordautobahn konnten die Tschechen zusehen, wie der Verkehr fließt. Jetzt haben sie Handlungsbedarf, denn jetzt sind die eigenen Leute betroffen.

Und das zeigt Wirkung: 2021 schon soll die Umfahrung Mikulov gebaut werden, danach die R 52 bis Pohořelice.

Geredet wird seit 20 Jahren darüber, die knapp 30 Kilometer endlich entsprechend auszubauen. Jetzt wird es Zeit, dass die Verkehrswege zukunftstauglich gemacht werden.