Feuerwerk braucht keiner

Bravo! Laa strich in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Budget für das Silvester-Feuerwerk am Stadtplatz. Ein Schritt, den andere Gemeinden in der Region schon lange getan haben.

Knappe 10.000 Euro hätten Feuerwerk und das Cha Cha Cha rundherum gekostet – in Zeiten, in denen Gemeinden ohnehin über leere Kassen klagen, immerhin ein Sparansatz.

Muss deshalb auf das Glaserl Sekt im Stadtzentrum verzichtet werden? Nein. Es kann immer noch ein Beschluss für eine Sekthütte und Musik zu Mitternacht nachgereicht werden. Das ist dann auch deutlich günstiger.

Wer profitiert vom Verzicht auf die Böllerei? Auf jeden Fall alle, denen die Kracherei ein Graus ist, sowie alle Haustiere, die in den Stunden des Jahreswechsels Todesängste durchleben.

Und die, die das Krachen wirklich brauchen, die kaufen sich ihre Raketen ohnehin selber, oft die Illegalen mit mehr Rums im Ausland – egal, ob die Stadt da Geld in die Luft bläst oder nicht.