Am Laaer Gym wurde das Pizza- und Fastfoodverbot für Unterstufenschüler im Schulgebäude wieder gekippt, es soll eine neue Lösung ausgearbeitet werden.

Ein Gesamtkonzept statt einfach eines Verbots ist eine ausgezeichnete Idee: Denn da muss man nicht nur Eltern und Schüler einbinden, sondern auch überprüfen, wie attraktiv das vorhandene Angebot, beispielsweise im vorhandenen Schulbuffet, ist. Und was die Eltern ihrem so Nachwuchs mitgeben.

Die Themen „Ernährung und gesunde Lebensweise“ sind Verhaltensmuster, die man lernen muss. Was eignet sich da besser, als eine Schule? Aber dann muss es in ein größeres Konzept eingebunden werden. Im Unterricht: Ernährungskunde und Herkunft der Lebensmittel; in der Pause mit passenden, leistbaren Angeboten im Schulbuffet. Und vor allem: Es muss von Schülern, Lehrern und Eltern mitgetragen werden. Dazu gehört auch, miteinander darüber zu reden. So ein Gesamtkonzept muss ausdiskutiert werden. Eben mit allen Seiten: Eltern, Schülern und Lehrern.