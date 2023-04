Glücksfall Hausapotheke

Jetzt sucht auch Wildendürnbach einen Arzt für seine Allgemeinmediziner-Kassenstelle. Damit werden im Land um Laa drei Ärzte für Ordinationen mit Kassenvertrag gesucht: Seit Oktober 2020 ist die Arztstelle von Andrea Bori in Laa unbesetzt, Philipp Schwarzinger legt seinen Kassenvertrag mit 25. September zurück.

Nur ein paar Kilometer von Laa entfernt ist sei Anfang April die Stelle von Claudia Pöckl-Tremba verweist. Nicht besser schaut es in Mistelbach aus: Dort ist die Kassenstelle von Oskar Kienast seit Juli 2020 unbesetzt, mit Oktober folgt die von Walter Schleger, der seine Pension antritt.

Die Bewerber stehen in den Städten nicht gerade Schlange. Einen deutlichen Standortvorteil hat da die Landgemeinde Wildendürnbach: An der Ordination hängt auch eine Hausapotheke – und die ist in Arztkreisen begehrt. Aus der Gemeinde hört man, dass es mehrere Interessenten gebe.