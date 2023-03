Gut überlegte Ausgaben

„In Mistelbach gibt es keine Zusammenarbeit, nur die Basketball-Koalition“, ätzte noch in der Vorwoche ein SPÖ-Gemeinderat. Er sah ein Ungleichgewicht bei Entscheidungen zwischen ÖVP, Grünen und NEOS sowie seiner SPÖ und der Liste aktiver Bürger.

Eine Woche und ein klärendes Gespräch später versucht man sich in der Stadtregierung in Gelassenheit: Alles sei geklärt. Auch wenn es manchmal knirscht im Getriebe der Mistelbacher Stadtregierung: Bei vielen Themen schaffen es die fünf Parteien, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen – so mühsam das manchmal auch ist. Und manchmal klappt das nicht, da entscheidet dann die Mehrheit.

Einen Vorteil hat der ständige interfraktionelle Dialog: Die knappen Geldmittel werden dreimal umgedreht und die Verwendung diskutiert, bevor ein Beschluss gefasst wird. Das dauert, ist anstrengend, aber die Stadt profitiert.